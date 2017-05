Telfs – Nach dem Brand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Telfs in der Nacht auf Samstag, bei dem ein 26-Jähriger ums Leben gekommen war, dürfte die genaue Ursache unklar bleiben. Es habe sich um einen Glimmbrand gehandelt, wodurch dieser aber ausgelöst worden sei, habe nicht festgestellt werden können, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Das Feuer dürfte jedenfalls im Bereich der Schlafcouch ausgebrochen sein. Eine angeordnete Obduktion war Montagnachmittag noch im Gange, mit näheren Erkenntnissen hinsichtlich der Brandursache rechneten die Ermittler jedoch nicht mehr.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Der junge Mann war von Feuerwehrleuten leblos aus der Wohnung geborgen worden, anschließende Reanimationsversuche blieben erfolglos. Bei dem Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung, deshalb mussten die Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten in die Wohnung vordringen.

Eine Nachbarin hatte zuvor den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Bei dem 26-Jährigen handelte es sich um den Mieter der Wohnung. (APA, TT.com)