Feuchtwangen – Ein 14-Jähriger ist mit dem Cabrio seiner Eltern von Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern gefahren - ein Unfall beendete nach rund 450 Kilometern die heimliche Spritztour. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, am Wagen entstand Totalschaden.

Das Cabrio touchierte am Montag zunächst in einer Baustelle an der A7 bei Feuchtwangen einen Lkw. Kurz darauf kam der Jugendliche mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich, der 14-Jährige aus dem Großraum Duisburg wurde nach Polizeiangaben dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht eingeleitet. (APA/dpa)