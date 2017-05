Bremen – Ein 86-Jähriger in einem elektrischen Rollstuhl ist im Bremer Hauptbahnhof von einem Zug mitgeschleift und getötet worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wollte der Mann offensichtlich die Bahn noch erreichen, obwohl die Tür bereits verschlossen und der Zug abfahrbereit war. Er geriet mit zwei Rädern zwischen Zug und Bahnsteigkante und hielt sich in einem Spalt an der Tür fest.

Etwa 30 Meter wurde der Senior den Angaben zufolge mitgeschleift, bis der Rollstuhl umkippte und der Mann schwer verletzt auf dem Bahnsteig liegenblieb. Das Zugpersonal habe den Unfall am Freitag nicht bemerken können. Auch wartende Reisende hätten keine Chance gehabt, rechtzeitig einzugreifen. (APA/AFP)