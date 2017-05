Puebla – In Mexiko sind bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik 14 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Regierung des zentralen Bundesstaates Puebla am Dienstag mitteilte, wurden bei dem Unglück darüber hinaus 22 Menschen verletzt.

Das Unglück ereignete sich den ersten Angaben zufolge in der Nacht auf Dienstag in einer ländlichen Gegend Pueblas. Einige Verletzte seien in die Hauptstadt Puebla ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. (APA/AFP)