Kiefersfelden – Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht erwartet eine 56-jährige Tirolerin nach einem Unfall in Bayern. Die 56-Jährige war am Dienstagnachmittag auf der Rosenheimer Straße in Kiefersfelden unterwegs. Offenbar übersah die Lenkerin eine rote Ampel.

Sie fuhr weiter. Just in dem Moment überquerte eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad die Straße. Glücklicherweise touchierte das Auto nur den linken Arm und das Vorderrad des Mädchens. Die Schülerin wurde nur leicht verletzt.

Die Autofahrerin hielt kurz an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Darauf sagte die Schülerin, dass sie verletzt sei. Da setzte sich die 56-Jährige einfach in ihren Wagen und fuhr davon. Einer Zeugin ist es zu verdanken, dass die Unfallflüchtige schnell gefunden werden konnte. Die Tirolerin wurde von der Polizei vernommen.

Der genaue Unfallhergang ist laut Aussendung noch nicht geklärt. Die Polizei Kiefersfelden bitte Zeugen, sich unter Tel. 0049-8033/9740 zu melden. (TT.com)