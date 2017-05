Reuthe – Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Reuthe (Bezirk Bregenz) gegen das Heck eines Lkw geprallt. Der Lenker des Lastwagens hatte gebremst, um rechts in eine Hauseinfahrt einzubiegen. Das hatte die junge Frau zu spät bemerkt. Sie wurde schwer verletzt in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

Die 22-Jährige versuchte noch zu bremsen, rutschte jedoch vom Bremspedal auf das Gaspedal ab, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Daraufhin beschleunigte ihr Fahrzeug, und sie fuhr auf den Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw mit der Motorhaube unter den Lastwagen geschoben. Der 19 Jahre alte Beifahrer der Frau und der 47-jährige Lkw-Lenker blieben unverletzt. (APA)