Going – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen Mittag im Ortsgebiet von Going am Wilden Kaiser. Ein 46-jähriger Taxifahrer wollte an einem Bus vorbeifahren, der an einer Haltestelle neben der Bundesstraße stand. Plötzlich lief ein acht Jahre altes Mädchen vor dem Bus auf die Straße, um die Fahrbahn zu überqueren.

Der 46-Jährige konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Kind. Die Achtjährige blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)