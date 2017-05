Schlitters – Ein Ausweichmanöver auf einer Gemeindestraße in Schlitters im Zillertal forderte am Mittwoch gegen 13 Uhr drei Verletzte. Ein 53-jähriger Pkw-Lenker fuhr talauswärts und wollte in eine Kreuzung mit der Zillertal-Bundesstraße einfahren. Ein weiterer Pkw fuhr zur selben Zeit über eine Abfahrtsrampe ebenfalls in die Kreuzung ein.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 53-Jährige sein Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 26-Jährigen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Der 53-jährige Pkw-Lenker und seine 44-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)