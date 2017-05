Pertisau – Am Tag nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz in Pertisau haben die Ermittler ihre Arbeit aufgenommen. Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Unfalls bestellt. Die Ermittlungen führen das Landeskriminalamt Tirol und das Verkehrsministerium gemeinsam durch.

Die Obduktion der beiden Todesopfer war am Donnerstagnachmittag noch nicht abgeschlossen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um einen 55 Jahre alten Piloten und seinen 52-jährigen Passagier – beide aus Tirol – handelt.

Das Wrack der roten Bell47G wurde – wie von der Staatsanwaltschaft angeordnet – sichergestellt. Der Hubschrauber wurde bereits ins Tal gebracht. Auch vor Ort wurden am Vormittag Spuren gesichert.

Zur Absturzursache wurden keine weiteren Details bekanntgegeben. Der Hubschrauber war am Mittwoch kurz nach 12.15 Uhr in Sichtweite der Gramaialm abgestürzt. Augenzeugen eilten sofort zum Unglücksort, für die beiden Insassen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Bell47G hatte sofort Feuer gefangen. Möglicherweise war der Hubschrauber mit dem Seil einer Materialseilbahn in der Nähe kollidiert und danach abgestürzt. (TT.com)