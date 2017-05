Von Marco Witting

Innsbruck, Bozen – Das Obduktionsergebnis lieferte gestern die traurige Gewissheit. Bei jenen beiden Männern, die am Mittwoch bei dem tragischen Hubschrauberabsturz bei Pertisau ums Leben gekommen sind, handelt es sich „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ (so die Polizei) um zwei Tiroler – einen 55-jährigen Piloten und einen 52-jährigen Mann, beide aus dem Bezirk Innsbruck-Land. Unterdessen liefen sowohl am Achensee als auch in Südtirol, wo am Mittwoch bekanntlich ein 75-jähriger Tiroler ebenfalls bei einem Heli-Absturz starb, die Ermittlungen an.

Peter Urbanek, Chef der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (früher hieß die Abteilung Flugunfallkommission), bestätigte gestern das, was schon kurz nach dem Unfall vermutet wurde. „Wir wissen, dass es eine Kollision mit dem Seil gegeben hat. Nach der Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass dies für den Absturz verantwortlich war.“ Fraglich sei aber, wie und wo der kleine Hubschrauber dagegengeprallt sei. „Das Seil der Materialseilbahn ist schon sehr mächtig“, sagt Urbanek. Im Vergleich zum geringen Gewicht des sehr kleinen Hubschraubers sei es da nicht verwunderlich, dass das Seil der Materialseilbahn nicht gerissen sei. „Es kann auch sein, dass der Hubschrauber das Seil nur sehr leicht berührt hat.“ All das müsse noch genau untersucht werden. Vor Ort sind die Überprüfungen abgeschlossen. Das Wrack wurde nach Stans gebracht und wird dort weiter überprüft. „Es ist aber sehr stark zerstört“, sagt Urbanek, dessen Mitarbeiter jetzt viele kleine Puzzleteile zusammenfügen müssen. Neben Unterlagen im Cockpit (O-Ton Urbanek: „Diese sind natürlich fast hoffnungslos zerstört“) sind das auch diverse Aussagen und Aufnahmen rund um den Absturz. „Es stimmt, dass es Videomaterial eines Augenzeugen gibt“, bestätigte der Leiter der Untersuchungsstelle. Dazu gibt es auch die Aufnahmen der Webcam der Gramaialm.

Hinweise zur Flugroute gibt es vorerst noch wenige. Der Heli ist in Innsbruck gestartet und flog dann vom Achensee taleinwärts. „Über das Ziel ist uns nichts bekannt“, sagt Urbanek. Auch das Seil werde untersucht. Das hängt abgesichert rund 70 Meter über dem Boden. „Die Mindestflughöhe beläuft sich auf 150 Meter. Eine Landung in diesem Bereich war nicht angemeldet und wäre im Naturschutzgebiet auch nicht erlaubt gewesen“, erklärt Bernhard Knapp, Leiter der zuständigen Verkehrsabteilung im Land Tirol.

Die dreisitzige Westland-Bell-Soloy 47G hatte eine deutsche Kennung, soll dem Vernehmen nach aber dem Piloten gehört haben. Luftfahrtrechtlich muss ein Abflug von einem Flughafen angemeldet werden. Dann dürfte sich der Pilot im nicht kontrollierten Luftraum abgemeldet haben und zu einem Sichtflug übergegangen sein. Dies passiert dann auf eigene Verantwortung. Augenzeugen bei der Gramaialm hatten von einem „auffallend tief“ fliegenden Heli und einem „lauten Knall“ berichtet. Auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat einen Sachverständigen hinzugezogen.

Südlich des Brenners waren im Pustertal gestern ebenfalls die Experten der Unfallkommission am Zug. Nach dem tödlichen Absturz eines 75-jährigen Tirolers, der von Pisa über Bozen in Richtung Salzburg unterwegs war, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Augenzeugen hatten, wie berichtet, beobachtet, wie die Maschine schon in der Luft auseinandergebrochen und in Flammen aufgegangen war. Nach Informationen der Tageszeitung Dolomiten wird derzeit aber weder ein technischer Defekt, menschliches Versagen noch eine Übelkeit des Piloten als Unfallursache ausgeschlossen. Möglicherweise wird deshalb auch eine Autopsie angeordnet.

Die zuständige Staatsanwaltschaft will darüber hinaus entscheiden, ob die Wrackteile des Helikopters des Typs Enstrom abtransportiert werden können oder in einer versiegelten Halle gesichtet und zur weiteren Überprüfung verwahrt werden.