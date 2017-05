Innsbruck — Kurz nach 15 Uhr begannen die Telefone in der Leitstelle Tirol unentwegt zu läuten: In einem Waldstück am Hechenberg über Kranebitten war ein Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie Freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet rückten sofort aus.

Nach Angaben der Leitstelle sind auch zwei Hubschrauber im Einsatz. Der Brandort liegt im steilen Gelände. Der starke Wind dürfte den Einsatz zusätzlich erschweren, hieß es. (TT.com)