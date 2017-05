Innsbruck — Kurz nach 15 Uhr begannen die Telefone in der Leitstelle Tirol unentwegt zu läuten: In einem Waldstück am Hechenberg über Kranebitten war auf 200 bis 300 Quadratmetern ein Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwillige Feuerwehren Wilten und Hötting rückten sofort aus.

Mittlerweile sind auch drei Hubschrauber für die Löscharbeiten im Einsatz. Der Brandort liegt im steilen, schwer zugänglichen Gelände. Der starke Wind dürfte den Einsatz zusätzlich erschweren: "Föhn ist unser Feind — Regen wäre unser Freund, aber wir haben die Lage aktuell gut im Blick und auch im Griff", sagt Einsatzleiter Helmut Hager in einer Aussendung der Stadt Innsbruck.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Laut ersten Meldungen könnte aber eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst haben. Ein junges Pärchen gab gegenüber der Polizei an, auf der Aussichtsplattform gewesen zu sein und eine Zigarette geraucht und ausgedrückt zu haben. Wie Brandermittler Herbert Kahler zum ORF sagte, war das Paar dabei allerdings nicht unvorsichtig - außerdem sei der Boden momentan nass. Es könnte jedoch sein, dass irgendwo ein Stück trockenes Gras war und die Glut das Feuer entzündet hat.

Wie lange die Löscharbeiten dauern werden, lässt sich — auch wegen des Windes — noch nicht absehen. Um die Hubschrauberflüge sicher und schnell zu koordinieren, sind umfangreiche Absperrungsmaßnahmen notwendig, weshalb die Bundesstraße zwischen Kranebitten und Zirl gesperrt wurde. (TT.com)