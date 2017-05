Innsbruck — Kurz nach 15 Uhr brach am Donnerstag in einem Waldstück im Bereich der Kranebitter Klamm am Hechenberg ein Waldbrand aus. In steilem, schwer zugänglichen Gelände breiteten sich die Flammen auf einer Fläche von 200 bis 300 Quadratmetern aus. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwillige Feuerwehren Wilten und Hötting rückten zu einem schwierigen Löscheinsatz aus, unterstützt wurden sie von drei Hubschraubern.

Der starke Wind erschwerte den Einsatz zusätzlich: "Föhn ist unser Feind — Regen wäre unser Freund, aber wir haben die Lage gut im Blick und auch im Griff", sagt Einsatzleiter Helmut Hager wenige Stunden nach Einsatzbeginn in einer Aussendung der Stadt Innsbruck am Nachmittag.

Die Brandursache ist zwar noch Gegenstand von Ermittlungen, laut Polizei dürfte aber eine Zigarette der Auslöser gewesen sein. Zwei Wanderer gaben an, im Bereich der Brandstelle eine Pause eingelegt zu haben. Die 21 Jahre alte Deutsche und ihr 24-jähriger Landsmann gaben an, am Rastplatz auch eine Zigarette geraucht und weggeworfen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird gegen die beiden nach Abschluss der Erhebungen Anzeige erstattet.

Alle sichtbaren Brände gelöscht

Am Abend waren laut Andreas Friedl von der Feuerwehr Innsbruck alle sichtbaren Brände gelöscht. "Es schaut nicht schlecht aus", sagte der Feuerwehrmann zum Fortschritt der Löscharbeiten.

Wie lange die Löscharbeiten am Ende dauern werden, lässt sich — auch wegen des Windes — noch nicht absehen. Um die Hubschrauberflüge sicher und schnell zu koordinieren, sind umfangreiche Absperrungsmaßnahmen notwendig, weshalb die Bundesstraße zwischen Kranebitten und Zirl gesperrt wurde. (TT.com)