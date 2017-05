Vils – Eine 26-jährige Deutsche fuhr am Donnerstag gegen 12.40 Uhr mit ihrem Pkw in Vils vom Fallweg in die Kreuzung mit dem Riefweg ein. Zur selben Zeit fuhr ein 67-jähriger Radfahrer vom Riefweg in die Kreuzung ein. Pkw und Mountainbiker stießen zusammen. Der Mann stürzte und erlitt Prellungen sowie Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Füssen eingeliefert. (TT.com)