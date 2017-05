Innsbruck – Nach zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten am Donnerstag in der Landeshauptstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 13.25 Uhr stürzte ein 58-jähriger Mopedfahrer auf der Oppolzerstraße nach einem starken Abbremsmanöver. Der vor ihm fahrende Pkw hatte stark gebremst. Der 58-Jährige wurde am Ellenbogen und Knöchel verletzt.

Gegen 14.05 Uhr wurde eine Italienerin bei einem Unfall in der Schöpfstraße schwer verletzt. Eine 24-jährige Österreicherin hatte den Schutzweg auf Höhe der Schöpfstraße 47 überquert und die 20-jährige Radfahrerin so zum Bremsen gezwungen. Die junge Frau stürzte vom Fahrrad und wurde schwer am Arm verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen. Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/7591 entgegen. (TT.com)