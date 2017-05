Radfeld – Ausgerechnet bei seiner Abschlussprüfungsfahrt mit dem Motorrad geriet ein 54-jähriger Biker am Donnerstag in einen schweren Verkehrsunfall im Unterland. Der Mann wollte von der Dorfstraße in Radfeld nach rechts über die Innsbrücke in Richtung Kramsach fahren. Ein 60-jähriger Landwirt kam mit seinem Traktor aus der Gegenrichtung und wollte nach links in Richtung Radfeld abbiegen.

Der Motorradfahrer dürfte beim Abbiegen das Kupplungsspiel bzw. die Beschleunigungskraft des Motorrades unterschätzt haben. Er verlor die Kontrolle über die Maschine und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Traktor. Anschließend wurde der 54-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Visierverglasung seines Helmes zerschmettert und der Mann erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Der Motorradfahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)