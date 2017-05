Fügen – Zu einem Großeinsatz rückten am späten Donnerstagabend die Feuerwehren in Fügen aus. Kurz vor Mitternacht war in einem Apartmenthaus ein Brand ausgebrochen. Ein Nachbar schlug Alarm bei der Leitstelle. Der Mann wurde durch ein Explosionsgeräusch aus dem Schlaf gerissen. Nach ersten Erhebungen der Polizei dürfte es sich jedoch eine Verpuffung im Zuge der Brandentwicklung gehandelt haben.

110 Mann der Feuerwehren Fügen, Uderns, Hart im Zillertal und Schwaz konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und im dicht besiedelten Wohngebiet ein Übergreifen auf die benachbarten Häuser verhindern.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Erhebung der Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Laut Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

„Das Haus gehört Tschechen, es war schon länger niemand mehr da“, erzählt Nachbar Markus Rainer. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden keine verletzt. (TT.com)