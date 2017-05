Eberndorf – Eine 78 Jahre alte Kärntnerin hat nach einem Sturz in ihrer Wohnung in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) mehrere Tage hilflos am Boden gelegen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatten am Donnerstag Nachbarn Alarm geschlagen, nachdem die Pensionisten die Wohnungstür länger nicht geöffnet hatte, ihr Hund bellte, ihr Postkasten überquoll und sie auch telefonisch nicht erreichbar war.

Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an, damit die Beamten in die Wohnung im zweiten Stock gelangten. Schon von außen sahen die Feuerwehrleute die Frau reglos am Boden liegen. Sie schlugen die Verglasung der Balkontür ein. Die 78-Jährige war nur bedingt ansprechbar, erzählte aber von ihrem Sturz, der demnach zwei oder drei Tage zurücklag. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend von der Rettung Völkermarkt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. (APA)