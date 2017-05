Innsbruck – Noch immer ist der Waldbrand am Hechenberg bei Innsbruck nicht restlos gelöscht. Zur Stunde kämpfen rund 40 Mann der Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie der Freiwilligen Feuerwehren Hötting und Wilten damit, in etwa 1200 Metern Seehöhe die Vielzahl an noch vorhandenen Glutnester zu beseitigen.

In dem sehr steilen und felsdurchsetzten Gelände müssen die Männer samt Gerät von Helfern der Bergrettung gesichert werden. Hubschrauber transportieren das Löschwasser auch heute noch in die Höhe. Der nächtliche Regen sei den Einsatzkräften sehr zu Hilfe gekommen, sagt Haager im Gespräch mit der TT.

Wie lange der Einsatz noch dauern werde, kann er indes noch nicht abschätzen. Die Arbeit sei in diesem Fall „beinhartes Feuerwehrhandwerk“. Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen. Ein junges Paar soll in diesem Bereich eine Zigarette ausgedrückt haben, die schlussendlich für den Brand causal gewesen sein soll. (mami)