Schönberg – Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag rund 500 Meter nach der Hauptmautstelle Schönberg in Fahrtrichtung Innsbruck ereignet. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Autofahrer unter den Sattelauflieger eines Lkw. Dabei wurden zwei Insassen eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Zwei weitere Menschen, die ebenfalls mit im Auto saßen, konnten sich aus eigener Kraft befreien.

Alle vier Autoinsassen sowie der bulgarische Lenker des Sattelschleppers wurden bei dem Unfall verletzt. Der 22 Jahre alt Pkw-Lenker wurde schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Die vier Personen aus dem Auto sind allesamt italienische Staatsbürger zwischen 20 und 22 Jahren, teilte die Polizei am Samstag mit.

Laut Zeugenberichten dürfte der Lenker die vorgeschriebenen 60 km/h in dem Bereich eingehalten haben. „Laut unseren Erkenntnissen war der Lenker nicht zu schnell. Der Hubschrauber hat ihn in die Klinik gebracht. Mehr können wir derzeit noch nicht sagen, weil wir noch mitten in den Einvernahmen sind“, erklärte ein Polizist der Autobahnpolizei Schönberg.

Während der Hubschrauber-Landung musste die A13 für rund 30 Minuten komplett gesperrt werden. In deine Richtungen kam es daher zu umfangreichen Staus. (TT.com)