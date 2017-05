Athen - Bei einem Zugunglück nahe der griechischen Hafenstadt Thessaloniki sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. "Es gibt Verletzte. Wir versuchen Reisende aus den Waggons zu befreien", sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Griechische Medien berichteten von zwölf Verletzten. Zwei davon schwer.

Alle fünf Waggons des Intercity 58 (IC 58) mit rund 100 Reisenden sowie die Lokomotive seien unter zunächst ungeklärten Umständen bei dem Dorf Adendron entgleist. Die Lokomotive sei anschließend in ein Haus gerast, berichtete das Nachrichtensender Skai. Mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr seien bereits vor Ort, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur ANA-MPA.

Der Zug war am Samstagnachmittag in Athen gestartet und für den Abend in Thessaloniki erwartet worden. Die griechischen Eisenbahnen (Train-OSE) sind wegen der schweren Finanzkrise in einem schlechten Zustand. (dpa)