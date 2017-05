Mühlbachl – Zu einem schweren Lkw-Unfall kam es am Sonntag kurz vor 15 Uhr auf der Brennerautobahn in Mühlbachl. Ein Lkw, der in Fahrtrichtung Süden unterwegs gewesen war, stürzte im Bereich der Autobahnabfahrt Matrei-Steinach um und blieb quer über die Fahrbahn liegen. Laut ersten Meldungen der Autobahnpolizei Schönberg war der Lenker aus Polen gegen eine Leitplanke gefahren.

Binnen weniger Minuten waren Rettung, Feuerwehr und Polizei am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht, laut ersten Meldungen dürfte er nur leicht verletzt worden sein. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde eine Sperre der A13 zwischen Schönberg-Stubaital und Matrei-Steinach eingerichtet. Der Verkehr kann allerdings laut Polizei über einen Kettenanlegeplatz umgeleitet werden, weswegen es zu keinen größeren Verzögerungen kommen sollte. (TT.com)