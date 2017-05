Bezirk Schwaz

Laimach: Mit Trial-Motorrad in steilem Waldstück gestürzt

Ein 49-Jähriger Österreicher verlor Sonntagmittag in einem steilen Waldstück in Laimach die Kontrolle über sein Trial-Motorrad und stürzte. Ein zufällig vorbeikommender Spaziergänger alarmierte die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde mit den Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.