Neustift – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montagfrüh im Stubaital. Ein 38-jähriger Mann war gegen 5.20 Uhr auf der Ranalter Landesstraße in Neustift unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw über den rechten Fahrbahnrand hinaus, stieß gegen ein Verkehrszeichen und prallte gegen eine Betonmauer. Der Einheimische wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)