Ein 43-jähriger Ungar hat am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Rohrbach (Bezirk Mattersburg) schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war damit beschäftigt, mit einer Maschine Plastikteile zu stanzen. Als er das Gerät abstellte, um nachzujustieren, setzte sich die Stanze in Bewegung und trennte ihm vier Finger sowie den Handrücken an der rechten Hand ab, berichtete die Polizei am Montag.

Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst nicht geklärt. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (APA)