Wörgl – Beträchtlicher Sachschaden entstand bei einem Lkw-Unfall am Montagnachmittag auf der Inntalautobahn. Der Sattelschlepper aus Deutschland, der in Fahrtrichtung Kufstein unterwegs war, geriet gegen 14.30 Uhr vor der Ausfahrt Wörgl West gegen die Mittelleitschiene. Das Fahrzeug schrammte mehrere Meter der Leitschiene entlang. Dabei wurde der Tank des Lkw aufgerissen, was eine mehr als 100 Meter lange Treibstoffspur zur Folge hatte.

Dem Lenker gelang es, den schwer beschädigten Sattelschlepper auf den Pannenstreifen zu lenken und zum Stillstand zu bringen.

Neben dem Lkw und der Leitschiene wurden auch drei nachkommende Pkw beschädigt, als sie über Wrackteile des Sattelschleppers fuhren. Gegen 17 Uhr konnten die Aufräumarbeiten abgeschlossen werden. (TT.com)