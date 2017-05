Neustift - Nach einer großangelegten Suchaktion in Neustift im Stubaital wurde am Montagabend ein als vermisst gemeldeter 46-jähriger Einheimischer tot aufgefunden. Die Leiche des Mannes wurde gegen 20.15 Uhr in der hochwasserführenden Ruetz entdeckt und geborgen.

An dem Einsatz waren mehrere Polizeistreifen mit Diensthunden, die Feuerwehren von Neustift und Fulpmes, sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. (TT.com)