Höfen – Gerade noch rechtzeitig konnten sich eine 36-jährige Außerfernerin und ihre beiden Kinder im Alter von elf und 14 Jahren Montagnacht vor einem Brand in ihrem Haus in Höfen in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren.

Die Flammen waren gegen 22.50 Uhr im Hobbyraum des Gebäudes ausgebrochen und vorerst unbemerkt geblieben. Schließlich fiel der Familie dann doch die starke Rauchentwicklung auf und sie flüchtete sofort vor die Tür.

Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Es dürfte durch Räucherstäbchen ausgelöst worden sein. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. (TT.com)