Matrei – Die Sperre der Brennerautobahn ist aufgehoben. Ein brennender Lkw hatte die A13 bei Schönberg am Dienstagvormittag lahmgelegt. Der gesamte Streckenabschnitt musste in beide Fahrtrichtungen von 8 bis 12 Uhr gesperrt werden, weil die Ladung – hochentzündliches Ammoniak – jederzeit explodieren hätte können.

Laut Auskunft der Asfinag hatte sich ein enormer Rückstau gebildet, der bis zur Inntalautobahn bei Innsbruck auf der einen sowie bis zur Staatsgrenze auf der anderen Seite zurückreichte.

Am Vormittag trafen schließlich Spezialfahrzeuge an der Unfallstelle ein, um Zugmaschine und Tankwagen zu bergen und zum Kettenanlegeplatz zu bringen. Die Asfinag wird in den kommenden Tagen die Schäden an der Fahrbahn untersuchen und die weitere Vorgehensweise beurteilen, heißt es in einer Aussendung. Da sich die Asphaltschäden bereits im Baustellenbereich bei Matrei befinden, werde mit keinen umfangreichen Behinderungen durch kurzfristig notwendige Sanierungen gerechnet.

Schwarze Rauchwolken über dem Wipptal

Der Brand war aus unbekannter Ursache gegen 8 Uhr Früh bei Straßenkilometer 15,8 auf Höhe Matrei-Wald ausgebrochen. Die Asfinag sperrte aus Sicherheitsgründen sofort beide Fahrtrichtungen. Wegen der Explosionsgefahr konnten sich die Feuerwehrleute dem Tankwagen nur langsam nähern. Über dem Wipptal waren dichte schwarze Rauchwolken zu sehen. Autofahrer wurden über die Bundesstraße umgeleitet, dennoch kam es binnen kürzester Zeit zum Rückstau.

Der brennende Lkw konnte dann nach einiger Zeit gelöscht werden. Während der Stoff entsorgt wurde, sollten die Bewohner im Raum Schönberg/Matrei ihre Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es. Fahrzeughaltern in Nähe des Gefahrenbereiches wurde geraten, die Fenster zu schließen und die Umluft einzuschalten.

„Es handelt sich um eine 35-prozentige Ammoniaklösung mit der UN-Nummer 2672 (Kennnummer für gefährlichen Stoffe, Anm.)“, erklärte Stefan Thaler von der Landeswarnzentrale. Unter anderem sei der Stoff ätzend und könne Haut, Augen und Atemwege schädigen, vor allem im Brandfall. Deswegen war insbesondere im Nahbereich Vorsicht geboten. (TT.com/APA)