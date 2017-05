Innsbruck – Ein Autofahrer beging Dienstagmittag nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck Fahrerflucht. Eine 92-jährige Frau überquerte gegen 11.35 Uhr mit ihrem Rollstuhl den Schutzweg am Burggraben in Innsbruck von Süden in Richtung Norden. Zeitgleich fuhr ein Pkw-Lenker am Burggraben in Richtung Osten und streifte mit seinem Wagen den Rollstuhl.

Dabei brach ein Fuß-Bügel des Rollstuhls ab, die 92-Jährige wurde leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Exekutive bittet Zeugen sich unter 059133/7591-100 zu melden. (TT.com)