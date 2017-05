Thiersee – Nach einem schweren Arbeitsunfall am Mittwoch in Thiersee ist ein 23-jähriger Mann am Tag darauf seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Der Einheimische hatte auf einem hölzernen Strommasten die Leitungen abmontiert, als der Masten plötzlich umkippte und den Arbeiter mit zu Boden riss.

Dabei erlitt der Tiroler lebensgefährliche Kopfverletzungen. Der 23-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht. Am Donnerstag verloren die Ärzte den Kampf um das Leben des jungen Mannes. (TT.com)