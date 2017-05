Jenbach – Eine nicht gesicherte Gasflasche hat sich am Mittwochabend in einem Auto selbstständig gemacht und einen Großeinsatz der Jenbacher Feuerwehr nach sich gezogen. Die Gasflasche war bei einem Abbiegemanöver auf dem Rücksitz des Autos einer Tirolerin (45) verrutscht. Dabei löste sich der Druckverschluss, wodurch eine unbekannte Menge an Flüssiggas austrat.

Die 45-Jährige alarmierte die Feuerwehr, die mit 20 Mann und vier Fahrzeugen anrückte. Das ausgetretene Gas konnte von den Einsatzkräften gebunden und die Gasflasche gesichert werden. Vor Ort war auch das Rote Kreuz mit drei Sanitätern und zwei Fahrzeugen. (TT.com)