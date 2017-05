New York - In New York ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Ein Mensch kam ums Leben, 19 weitere wurden verletzt, wie die New Yorker Feuerwehr auf Twitter bekanntgab. Der Fahrer - es soll sich um einen 25-Jährigen handeln - wurde laut New Yorker Polizei festgenommen.

Zeugen berichteten, der Fahrer hab den Wagen auf den Gehsteig gelenkt und sei gegen die Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Das Verhalten des Lenkers habe auf Absicht hingedeutet. Der Wagen, ein roter Sedan, blieb auf einem Pfosten stehen. Die Polizei riegelte den Ort großräumig ab. Rettungswagen und Polizeistreifen waren vor Ort.

Der Lenker schien entweder betrunken gewesen zu sein oder unter Drogeneinfluss gestanden zu haben, berichtet die New York Times unter Berufung auf einen offiziellen Sprecher. TV-Sender berichteten unter Berufung auf die Exekutive, dass der Festgenommenen bereits mehrfach wegen Alkohol am Steuer aufgefallenen sei.

Die US-Regierung gab zunächst bekannt, dass es bisher keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund gebe.

Der Times Square ist einer der belebtesten Plätze der Welt. Der für seine Leuchtreklamen bekannte Platz an der Kreuzung Broadway und Seventh Avenue ist auch bei Touristen sehr beliebt. (TT.com, APA)

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr

— gb (@gb__) 18. Mai 2017