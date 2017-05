Innsbruck – Ein Motorradfahrer wurde am späten Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck schwer verletzt. Der 38-jährige Kroate fuhr kurz vor 23 Uhr auf einer Gemeindestraße in Innsbruck in südliche Richtung. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der 38-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)