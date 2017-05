Ellbögen – Ein Pferd scheut, prallt gegen ein Auto, wirft seine Reiterin ab: So ist ein Unfall am Samstagmittag in Ellbögen abgelaufen. Eine 17-Jährige reitet kurz nach 12.35 Uhr auf einer Gemeindestraße talwärts. Ein Auto kommt von hinten heran. Die junge Frau weicht bei einer Hauseinfahrt nach rechts aus, damit der Wagen passieren kann.

Plötzlich scheut ihre Stute, stößt seitlich gegen das Auto. Die 17-jährige Reiterin stürzt. Dann tritt ihr das Pferd offenbar auf den Unterschenkel. Schwer verletzt bleibt sie liegen.

Die junge Frau wird von der Rettung in das Krankenhaus Hall gebracht. Dem Pferd ist nichts passiert. Der Wagen ist schwer beschädigt. (TT.com)