Kirchberg - Lange wurde in der Nacht auf Sonntag nach einer 47-jährigen Deutschen und ihrem Lebensgefährten gesucht. Das Auto mit dem die beiden auf einer steilen Gemeindestraße bei Kirchberg in einen Straßengraben gestürzt waren hatte automatisch einen Notruf abgesetzt. Die Insassen waren jedoch nicht mehr am Unfallort, als die Rettungskräfte eintrafen.

Wie sich herausstellte, konnten sich die beiden selbst aus dem völlig zerstörten Wagen befreien. Ohne den Zwischenfall zu melden, traten sie daraufhin den Heimweg an. Ein im Fahrzeug installiertes System setzte jedoch einen Notruf ab und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Bergrettung und die örtliche Feuerwehr suchten zwei Stunden, bis sie das deutsche Paar auffinden konnten. Der Beifahrer war unverletzt geblieben, die 47-jährige Deutsche musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu dem Unfall war es gekommen, da die Frau stark bremsen musste, als ein Wildtier die Straße überquerte. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über das Auto und stürzte in den Graben. (TT.com)