Über einen etwas kuriosen Unfall berichtete am Sonntag die Wiener Polizei: An der Kreuzung Sieveringer Straße mit der Höhenstraße in Döbling sind am Samstagabend zwei Autos zusammengestoßen. „Dabei wurde der rechte vordere Scheinwerfer eines der beteiligten Fahrzeuge aus seiner Verankerung gerissen und gegen einen Passanten (70) geschleudert“, hieß es. Der Pensionist wurde leicht am Knie verletzt. (APA)