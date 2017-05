Oberwart – Ein 16-jähriger Mopedlenker ist am Samstagnachmittag auf der B63a in Oberwart in eine Gruppe von drei Schülerinnen gefahren. Die drei 14-jährigen Mädchen waren in der Nähe des Paulusbergs zu Fuß auf der Straße unterwegs. Zwei von ihnen erlitten bei der Kollision schwere Verletzungen, teilte die Landessicherheitszentrale auf APA-Anfrage mit.

Die Mädchen wurden mit Notarztwagen und Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort im Schockraum behandelt. Laut Polizei sei es noch Gegenstand der Ermittlungen, warum der 16-Jährige in die Gruppe gefahren ist. Ein Alko-Test verlief negativ. (APA)