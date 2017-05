Innsbruck– Glimpflich endete am Sonntagnachmittag die Geisterfahrt einer Tirolerin (71) auf der Brennerautobahn (A13). Die Pensionistin war gegen 15.50 Uhr von Innsbruck in Richtung Süden unterwegs. Unmittelbar nach dem Bergiseltunnel machte die 71-Jährige kehrt, da sie es zuvor verabsäumte, auf die Inntalautobahn (A12) abzubiegen.

In der Folge fuhr sie bei dichtem Verkehr 1,2 Kilometer gegen die Fahrtrichtung. Trotzdem sie eine massive Gefährdung für alle Fahrzeuglenker darstellte, gab es keinen Unfall, teilte die Polizei per Aussendung mit . Eine Polizeistreife hielt die 71-Jährige nach dem Sonnburghoftunnel, bei der Abzweigung A12/A13, an. Die Beamten begleiteten die Frau bis zur Ausfahrt Innsbruck-Süd. Sie wird angezeigt. (TT.com)