Inzing – Mitten in Inzing ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Moped gekommen, bei dem zwei Jugendliche verletzt worden sind. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrer jüngeren Schwester (15) am Sozius talwärts in Richtung Dorfplatz. Ohne auf den Querverkehr zu achten bog sie in die dortige Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer Tirolerin (25).

Die beiden Schwestern wurden auf die Straße geschleudert und mussten mit Verletzungen in das Krankenhaus nach Hall gebracht werden. Die Pkw-Lenkerin verletzte sich nur leicht und ging selbst zum Arzt. Die Fahrzeuge wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. (TT.com)