Biberwier – Auf dem Heimweg von der Arbeit auf einer Alm kam am Sonntag eine 24-jährige Deutsche in Biberwier zu Sturz. Die Frau war gegen 20.20 Uhr mit ihrem E-Bike auf einem Schotterweg in Richtung Tal unterwegs, als sie plötzlich auf einer Seehöhe von 1500 Metern stürzte und sich schwer verletzte.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken. Sie musste von der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert und stationär aufgenommen werden. (TT.com)