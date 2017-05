Matrei i. O. – Ein 32-jähriger Kärntner ist am Dienstag in Matrei in Osttirol bei Instandsetzungsarbeiten an einem Mobilfunkmasten rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Uni-Klinik geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr in der Gemeindefraktion Gruben, als der Kärntner gemeinsam mit einem 38-jährigen Kollegen einen Antennenausleger demontieren wollte. Der Ausleger kippte plötzlich nach unten und traf die Leiter, auf der sich die Arbeiter befanden. Als die Leiter im Bereich der beiden Monteure brach, stürzte der 32-Jährige ab. Sein Kollege konnte sich im letzten Moment am Mast festhalten. (TT.com)