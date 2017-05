Innsbruck – Im wahrsten Sinne des Wortes „nicht zur Ruhe“ kamen sieben Mann der Bergrettung Scheffau in der Nacht auf Samstag: Gegen 21.45 Uhr erreichte die Helfer unter Einsatzleiter Hannes Höflinger ein Notruf aus dem Bereich Wiesberg im Kaisergebirge. Ein deutsches Kletterpaar hatte sich verstiegen und war in unwegsames Gelände geraten. Die Scheffauer holten die beiden unterkühlt, aber unverletzt aus ihrer misslichen Lage.

„Sie waren an sich ganz gut ausgerüstet, aber sie haben wohl die Länge der Tour unterschätzt und hatten kein Licht dabei“, schildert Höflinger. Das 33 und 34 Jahre alte Paar war schon gegen 7 Uhr Früh aufgebrochen, zwei Stunden später standen sie am Einstieg des Kraxengrats zur Kopfkraxe. Erst gegen 21 Uhr gelangten sie dort an, weshalb sie in der Dämmerung über den Wiesberg die Orientierung verloren. „Mit dem Fernglas und dem Licht an ihrem zweiten Handy konnten wir sie orten“, so Höflinger. Danach wurden sie mittels Seilsicherung geborgen. „Um 4 Uhr war der Einsatz vorbei“, so Höflinger.

Gestern wurden untertags noch weitere verstiegene Personen von Tirols Bergrettern unverletzt zu Tal gebracht: so etwa zwei in Nesselwängle, zwei im Hinterhornbachtal, zwei vom Karkopf bei Wildermieming und eine verstiegene Person bei St. Ulric­h am Pillersee. (pascal)