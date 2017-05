Innsbruck – Zwei Hubschrauberabstürze innerhalb von knapp eineinhalb Stunden, einer in Nordtirol, ein anderer in Südtirol – drei Tiroler starben dabei vor genau zwei Wochen. Während bei den Hinterbliebenen Fassungslosigkeit und große Trauer herrschen, gingen die Ermittlungen der Flugunfallkommissionen in den vergangenen Tagen weiter. Auf konkrete Ergebnisse müssen die Angehörigen aber vorerst noch warten.

Nach dem Absturz der Bell 47G bei Pertis­au wurde das Unglückswrack mittlerweile offiziell wieder „freigegeben“, wie Peter Urbanek, Chef der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, bestätigt. Damit geht das Wrack, das in Stans untersucht wurde, offiziell an die Familie des verstorbenen Piloten und Eigentümers über. Ansonsten gab es bisher wenige neue Erkenntnisse, wie Urbanek erklärt. Aber: „Es deutet weiterhin nichts darauf hin, dass etwas anderes als eine Kollision mit dem Tragseil der Materialseilbahn zum Absturz geführt habe.“ Wann ein Zwischen- oder Abschlussbericht vorliege, das könne man noch nicht sagen, erklärte Urbanek.

Prinzipiell dauern solche Untersuchungen meistens Monate oder Jahre. Der tödliche Absturz eines 75-jährigen Piloten aus Tirol bei Pfunders in Südtirol beschäftigt unterdessen die Behörden in Rom. Ein Gutachten der Flugunfallkommission wurde in Auftrag gegeben. Hier geht man von einem technischen Defekt aus. (mw)