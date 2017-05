Salzburg – Die Identität jenes Toten, der in der Nacht auf Donnerstag der Vorwoche auf der Westautobahn beim Knoten Salzburg gefunden worden war, ist geklärt. Ein DNA-Abgleich hat nun bestätigt, dass es sich bei dem Toten um einen 56- jährigen Mann aus Südkorea handelt. Der Asiate war Mitglied einer Reisegruppe, welche in einem nahegelegenen Hotel nächtigte, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Ein Lastwagenfahrer, der mit seinem Schwerfahrzeug über den Körper gefahren war, hatte damals die Polizei verständigt. Der Koreaner dürfte vor mehreren Fahrzeugen überrollt worden sein. Aufgrund einer Abgängigkeitsanzeige der Reiseleiterin hatten die Ermittler vermutet, dass es sich um den Touristen handelt. Der DNA-Test hat dies nun bestätigt. Wie es zu dem Unfall kam, ist weiterhin nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an, sagte ein Polizei-Sprecher. (APA)