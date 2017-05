Beim Zusammenstoß mit einem Pkw in Götzens ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer (34) verletzt worden. Der Pkw-Lenker – ein 56-jähriger Deutscher – hatte den 34-Jährigen beim Abbiegen in die Straße Unterer Feldweg übersehen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiroler über das Autodach hinter den Pkw auf die Straße geschleudert. Nachdem ein Notarzt den Verletzten erstversorgt hatte, brachte die Rettung den 34-Jährigen in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)