Höfen – Ein lauter Knall und entsetzte Gesichter Donnerstagnachmittag am Flugplatz in Höfen: Hunderte Schaulustige hatten sich dort versammelt, um die Flieger und Helikopter der Flying Bulls, die von dort zur Flugshow in die Klause starteten, aus nächster Nähe zu beobachten.

Gegen 14.15 Uhr wurden sie jedoch zu Augenzeugen eines spektakulären Zwischenfalls. Flying-Bulls-Chefpilot Siegfried „Blacky“ Schwarz war mit seiner Bell Cobra, einem umgebauten Kampfhubschrauber, zum Tanken eingeflogen. Er setzte dazu den Heli neben das Tank-Haus. „Ich bin ziemlich knapp hingeflogen, hatte den Heli schon am Boden und bin raus. Die Rotorblätter sind nachgelaufen. Dann muss es die Maschine ein wenig versetzt haben und die Rotorblätter haben das Dach touchiert“, erinnert sich Schwarz, der unverletzt blieb, wenige Minuten nach dem Unglück im Gespräch mit der TT.

Wie durch ein Wunder blieben auch die Zaungäste, die nur wenige Meter daneben filmten und fotografierten, unverletzt. Und das, obwohl im wahrsten Sinne des Wortes „die Fetzen flogen“.

Dass die Bell jetzt nur noch ein Haufen Schrott ist, „ist ärgerlich, aber viel Wert war sie nicht. Sie ist uralt“, so Schwarz. Hans Huemer, Koordinator der Flying Bulls, wollte sich gegenüber der TT nicht äußern: „Kein Kommentar.“ Die Ermittlungen der Polizei laufen. (fasi)