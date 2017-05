Ellmau – Ein Urlauber aus Deutschland ist in der Nacht auf Donnerstag in einer Wochenendhütte in Ellmau tödlich verunglückt. Der 49-jährige Mann stürzte aus bisher unbekannter Ursache rund zweieinhalb Meter über eine Stiege in die Tiefe und schlug derart unglücklich auf, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Sein Freund (49) fand den Toten am Donnerstag um etwa 9.30 Uhr im Bereich des Stiegenaufgangs. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet. (TT.com)