Hippach – Schockmoment für eine Familie im Zillertal, aber zum Glück mit glimpflichem Ausgang: Beim Spielen nahe des „Bruchbachs“ in Hippach ist am Donnerstagnachmittag ein dreijähriger Bub in das Gewässer gestürzt und etwa 300 Meter in Richtung der Ziller-Einmündung gespült worden.

Die 32-jährige Mutter und die Großmutter folgten sofort dem Bachlauf, durch die komplette Verbauung über weite Strecken war jedoch meist kein Sichtkontakt zu dem Kleinkind möglich. Erst etwa 50 Meter vor der Einmündung in den Ziller konnte die Mutter ihr Kind aus dem Bach bergen und wieder in die Arme schließen. Der verletzte Bub war nach seiner Bergung ansprechbar und dürfte den Vorfall mit nur leichten Verletzungen überstanden haben, so die Polizei.

Der Dreijährige hatte gegen 13.30 Uhr mit seinem älteren Bruder und seiner Großmutter Steine in das Wasser des „Bruchbachs“ geworfen. Dabei hatte das Kind das Gleichgewicht verloren. (TT.com)