St. Kathrein – Mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma wurde am Donnerstag eine 64-jährige Tirolerin in ein Krankenhaus im Südburgenland eingeliefert. Die Unterländerin hatte mit ihrem Ehemann eine Radtour unternommen. Gegen 11 Uhr verlor die Frau auf einer abschüssigen Straße in einer leichten Rechtskurve offenbar die Herrschaft über ihr Fahrrad. Die Frau stürzte.

Ihr Mann, der ein Stück vor ihr fuhr, bemerkte, dass sie nicht nachkam. Sofort drehte der 69-Jährige um. Der Tiroler leistete seiner schwer verletzten Frau Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Die 64-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in eine Spital gebracht. (TT.com)